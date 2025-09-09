Υπόθεση Ειρήνης Μουρτζούκου: Στην Εισαγγελία το πόρισμα για τον μικρό Παναγιωτάκη – Πώς δολοφονήθηκε

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας παραδόθηκε χθες Δευτέρα το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, στην υπόθεση του οποίου φέρεται να εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Αφού το πολυσέλιδο πόρισμα ετηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αναμένονται δικαστικές εξελίξεις εντός των ημερών, καθώς εκτιμάται από έγκυρες νομικές πηγές ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να κληθεί να λογοδοτήσει για τον θάνατο του 15 μηνών παιδιού της στενής φίλης της Πόπης, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Αυγούστου του 2024.

Η καθ’ ομολογίαν serial killer που έχει ήδη παραδεχτεί ότι σκότωσε τέσσερα βρέφη –τα δύο δικά της παιδιά, την ανήλικη αδελφή της και το μωρό μιας ακόμη φίλης της– θεωρήθηκε από την αρχή ύποπτη και για τον Παναγιωτάκη, ωστόσο επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του και προαναγγέλλει αποκαλύψεις.

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συγκρότησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον πρόεδρο Νίκο Καρακούκη και με μέλη τους έμπειρους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, καταλήγει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά σε ασφυξία, δηλαδή σε εγκληματική ενέργεια.

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδιδε το περιστατικό σε επιπλοκές λοίμωξης του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.

Οι τρεις ειδικοί αναφέρουν ότι, μετά την εκ νέου μελέτη των στοιχείων με τη συνδρομή εξειδικευμένων συναδέλφων τους, κατέληξαν πως η θεωρία της πνευμονίτιδας και του εγκολεασμού δεν τεκμηριώνεται.

Αντιθέτως, η απουσία παθολογικών ευρημάτων, σε συνδυασμό με τα ισχαιμικά ευρήματα στον εγκέφαλο, το ήπαρ και το μυοκάρδιο, δείχνουν ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της ασφυξίας.

Επίσης, εξηγούν πως η έλλειψη εμφανών σημαδιών στο πρόσωπο του Παναγιώτη δεν αποδυναμώνει το συμπέρασμα.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, στα βρέφη και στους ηλικιωμένους η ασφυξία συχνά δεν αφήνει εμφανή ίχνη λόγω αδυναμίας αντίστασης.

Οι ίδιοι, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαλακό ύφασμα, όπως πανάκι ή μαξιλάρι, για την απόφραξη των αεροφόρων οδών.

«Δεν επιβεβαιώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου», καταλήγουν, «και η ασφυξία είναι η μόνη εξήγηση που συνάδει με τα ευρήματα».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που ήταν παρούσα και σε αυτό τον θάνατο, αναμένεται να κληθεί πολύ σύντομα για νέα κατάθεση.

Πάντως, τον Ιούλιο στην προηγούμενη απολογία της είχε ήδη απορρίψει κάθε πιθανότητα εμπλοκής της στον θάνατο του μικρού, λέγοντας πως ο Παναγιώτης ήταν για εκείνη λόγος να συνεχίζει να ζει και να βρίσκει δύναμη.

Επέμεινε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος θάνατος «δεν ταιριάζει στο δικό της μοτίβο», καθώς ο Παναγιωτάκης ήταν μεγαλύτερος από τα άλλα βρέφη και ήταν αγόρι και όχι κορίτσι, όπως τα προηγούμενα θύματά της.