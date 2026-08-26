Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Σαλαμίνα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει περίπου στις 16:40, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

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Από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Σαλαμίνας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.