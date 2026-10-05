Αρχή για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος: Πάνω από 14. εκατ. ευρώ “ξέχασαν” να δηλώσουν υπόχρεοι στο Πόθεν Έσχες

Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Συγκεκριμένα, για ανακριβείς δηλώσεις το ποσό ανέρχεται στο 1.500.000 ευρώ. Για κενές (λευκές) δηλώσεις στα 11.000.000 ευρώ και για μη υποβολή δηλώσεων το ποσό ανέρχεται στο 1.800.000 ευρώ.

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Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα, ενώ το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.