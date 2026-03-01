Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από επεισόδιο με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με τσεκούρι στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 1/3 στη Μέδουσα, του Δήμου Μύκης, στην ορεινή Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα το Xanthinews ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του, με τσεκούρι και μετά από έντονο διαπληκτισμό τον χτύπησε στο κεφάλι προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Οι δυο τους φαίνεται να είχαν τεταμένες σχέσεις λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.