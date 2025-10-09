Βύρωνας: Άγνωστοι έκαψαν ΙΧ έξω από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (Εικόνες)

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) στην περιοχή του Βύρωνα όταν άγνωστοι έκαψαν ΙΧ έξω από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα επί των οδών Καρέας και Αιγιαλείας. Όπως αναφέρεται από πηγές της αστυνομίας, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τοποθέτησαν άγνωστο εύφλεκτο υλικό κάτω από τα αυτοκίνητα.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.