Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος που κατείχε τουλάχιστον 176 αρχεία με παιδική πορνογραφία

Στη σύλληψη ενός 49χρονου στα Βριλήσσια, ο οποίος είχε τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, μετά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη μετά από πολυήμερη έρευνα, πρωινές ώρες της 12-1-2026 στα Βριλήσσια, 49χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον -176- αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη.

Επιπροσθέτως είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.