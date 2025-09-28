Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός πόνος στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σφηνώθηκε στην υδατοστεγή πόρτα (Εικόνες)

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο

Βουβός πόνος στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σφηνώθηκε στην υδατοστεγή πόρτα (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (28.09) στην Εύβοια η κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε στην πόρτα του πλοίου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το ύστατο «χαίρε» στον νεαρό, που ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 24/9, ο νεαρός καθαριστής μηχανής που μόλις είχε πιάσει βάρδια, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Ο άτυχος 20χρονος διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ