Βουβός πόνος στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σφηνώθηκε στην υδατοστεγή πόρτα (Εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (28.09) στην Εύβοια η κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε στην πόρτα του πλοίου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το ύστατο «χαίρε» στον νεαρό, που ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 24/9, ο νεαρός καθαριστής μηχανής που μόλις είχε πιάσει βάρδια, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Ο άτυχος 20χρονος διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.