Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε οπτικό υλικό από τον 34χρονο δύτη – Καταγράφονται οι προσπάθειες του να βγει από το «πηγάδι του διαβόλου»

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοείται. Ο άνδρας, που ήταν έμπειρος δύτης, είχε μαζί του κάμερα που κατέγραφε όλη την κατάδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου», το οποίο περιλαμβάνει πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγα μέτρα από την ακτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο υπάρχει ταμπέλα που προειδοποιεί να μην καταδύεται κανείς κάτω από τα 30 μέτρα λόγω κινδύνου.

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού, Νίκος Σπανός, δήλωσε στο Live News πως υπάρχει οπτικό υλικό από την κάμερα του δύτη, στο οποίο φαίνονται οι προσπάθειές του να αναδυθεί. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ένα μπλε βατραχοπέδιλο, μία φιάλη αναπνευστικής συσκευής και το υποβρύχιο καταδυτικό σκούτερ που χρησιμοποιούσε για την κατάδυση.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής γνωστοποίησε ότι ο δύτης είχε μαζί του επιπλέον συσκευή οξυγόνου, η οποία μπορούσε να παρέχει από τρεις έως πέντε ώρες επιπλέον αναπνοής. Ο 34χρονος είχε καταδυθεί μαζί με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Τις προηγούμενες ημέρες, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι συμμετείχαν στις έρευνες, χωρίς αποτέλεσμα. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στην περιοχή περιμένοντας θετική έκβαση, ιδιαίτερα λόγω της ημέρας της 25ης Μαρτίου.

Οι έρευνες σταμάτησαν προσωρινά και θα συνεχιστούν ξανά την Πέμπτη, με στόχο να εντοπιστεί ο αγνοούμενος.