Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης

Θλίψη σκόρπισε στην πανεπιστημιακή κοινότητα ο θάνατος του Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Μανώλη Χαιρετάκη, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Πολιτισμού, να δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

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«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Πολιτισμού αποχαιρετά τον Μανώλη Χαιρετάκη

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Μανώλη Χαιρετάκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στις καρδιές των φοιτητριών και φοιτητών του.

Με μακρά διδακτική και ερευνητική πορεία στον χώρο της Επικοινωνίας, της Διαφήμισης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση, όπως άλλωστε μαρτυρά και το πλούσιο συγγραφικό έργο που αφήνει πίσω του. Εκείνο όμως που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό, ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία: ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε πάντα να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους.

Τον χαρακτήριζαν το διαρκές χαμόγελο και η αστείρευτη προθυμία του να ακούει και να ενθαρρύνει κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή. Με τους ανθρώπους αυτούς άλλωστε δημιουργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης που ξεπερνούσαν τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας.

Μια ακόμη, λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικότητάς του, ήταν η μικρή του παρουσία στον χώρο της υποκριτικής. Η ενασχόλησή του με την ηθοποιία προσέθετε μια ακόμη διάσταση στην ήδη πολυσχιδή προσωπικότητά του, κάνοντάς τον ακόμη πιο ξεχωριστό. Ένα στοιχείο που συμπλήρωνε την εικόνα ενός ανθρώπου με ευρύτερα ενδιαφέροντα και αγάπη για τον Πολιτισμό.

Για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να μαθητεύσουμε κοντά του ή ανήκουμε στην ευρύτερη οικογένεια της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η απώλειά του είναι βαθύτατη. Θα μας λείψει ο καθαρός επιστημονικός του λόγος αλλά και η ανάμνηση ενός δασκάλου που είχε τον τρόπο και την θέληση να προσεγγίζει την καθεμία και τον καθένα από εμάς στο αμφιθέατρο.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να διδαχθούν από εκείνον Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό κι εκτίμηση”.