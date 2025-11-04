Βορίζια: Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου – “Του έστησαν καρτέρι και τον δολοφόνησαν εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό”

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς το περασμένο Σάββατο 1/11, με την ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες να οξύνεται.

Το πρωί της Τρίτης, μίλησε στο Action 24 η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που κηδεύτηκε χθες στα Βορίζια μέσα σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού.

Η μητέρα του 39χρονου έκανε λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της, ενώ είπε «απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό».

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» ανέφερε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

Σύμφωνα με την ίδια «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν “π@@@@@@ριά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε».

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)» συνέχισε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

Κατά την ίδια, μάλιστα, «τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου, αντράκι μου» είπε η μητέρα του 39χρονου και συμπλήρωσε: «γύρω γύρω έπαιζαν, είχαν τυλίξει το σπίτι του σπιτιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση»..

Στην ερώτηση, τέλος, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό απάντησε «αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό».

Πάνοπλοι αστυνομικοί συνεχίζουν να βρίσκονται στα Βορίζια, προκειμένου να αποφευχθεί νέο αιμοτοκύλισμα, ενώ σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί στα Χανιά και η κηδεία της 56χρονης, που έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου.

Έως τώρα, για το αιματηρό περιστατικό, έχουν συλληφθεί δύο άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τα τρία ανίψια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που τους θέλουν να παραδίδονται αφού γίνει η κηδεία της θείας τους.

Επίσης, τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11 κλιμάκιο του ελληνικού FBI έκανε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, στις οποίες κρατούνται συγγενείς τους 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Εκεί βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, που έχει σταλεί για ανάλυση ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκονται στην τοποθέτηση της βόμβας.