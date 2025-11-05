Βορίζια: Στο “κενό” οι προσπάθειες για σασμό, “δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες” – Άκαρπες οι έρευνες για τα όπλα

Αβέβαιη και δύσκολη φαντάζει η επόμενη ημέρα στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς μετά το μακελειό του Σαββάτου με τους δύο νεκρούς η κατάσταση παραμένει έκρυθμη και η ανησυχία είναι έκδηλη.

Το χωριό εξακολουθεί να είναι φρούριο, με εκατοντάδες αστυνομικούς να βρίσκονται σε κάθε γωνιά, για να αποφευχθεί νέο αιματοκύλισμα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν κι άλλο και οι αστυνομικοί να φτάσουν τους 400.

Με τα δύο θύματα να έχουν κηδευτεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στο χωριό και η μητέρα της 56χρονης, την ώρα που η μητέρα του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας απορρίπτει τις προσπάθειες για “σασμό”.

“Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες” δήλωσαν στο ΕΡΤnews οι συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, οι απορρίπτουν τις προσπάθειες της άλλης πλευράς να επικρατήσει η λογική.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: “Οκτώ φορές έχει γίνει σασμός μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε”.

Την ίδια ώρα, τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν και παραδόθηκαν χθες Τρίτη αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα, που θα μεταβεί ο ίδιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατούνται.

Επίσης, αύριο, Πέμπτη, ο ανακριτής θα μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Άφαντα τα όπλα της φονικής συμπλοκής

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό του Σαββάτου.

Οι έρευνες, που μέχρι στιγμής είναι άκαρπες, επεκτείνονται σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, ενώ έχουν επιστρατευτεί και ανιχνευτές μετάλλων.

Οι αστυνομικές έρευνες δεν θα σταματήσουν έως ότου να βρεθεί ο οπλισμός, καθώς και το άτομο που ανατίναξε την κατοικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.