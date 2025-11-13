Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;», λένε οι γονείς στα ανήλικα παιδιά τους μετά το αιματοκύλισμα

Σε κλίμα φόβου εξακολουθούν να ζουν οι κάτοικοι στα Βορίζια της Κρήτης δεκατρείς ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή δύο ατόμων και ερήμωσε το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι γονείς φέρεται να παροτρύνουν τα ανήλικα παιδιά τους να πάρουν εκδίκηση για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες.

«Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση για όλα αυτά που έχουν συμβεί;», ανέφεραν οι γονείς σε 13χρονα και 14χρονα παιδιά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA.

Απολογείται τη Δευτέρα ο 23χρονος

Ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, «δεν έχει καμία σχέση και κανένα μερίδιο ευθύνης», όπως ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 11:00, όπως σημείωσε σε δηλώσεις της η κ. Μπέρκη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμη και μέλη της έτερης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από το μακελειο) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν είχε ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα από το μακελειό στα Βορίζια.

Αυτό είναι το «γαζωμένο» από σφαίρες αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

Πλάνα από το μαύρο Toyota Hilux παρουσίασε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού παρουσίασε που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης κατά το μακελειό στα Βορίζια, το οποίο έχει «γαζωθεί» από σφαίρες.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το σπασμένο παρμπρίζ, καθώς και οι πυροβολισμοί που δέχθηκε τόσο από την εμπρόσθια όσο και από την πίσω πλευρά, με οκτώ συνολικά σφαίρες να έχουν καταγραφεί, ενώ διακρίνεται και το αίμα του θύματος.

Κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας ο 23χρονος ανιψιός

Στα Βορίζια, ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη –η έκρηξη της οποίας φέρεται να προκάλεσε την αιματηρή συμπλοκή στο χωριό– οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης (13/11).

Ο νεαρός, που είχε συλληφθεί το απόγευμα της Τετάρτης (12/11), πέρασε από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου λίγο πριν τις 11 το πρωί και ζήτησε, με διαδικασίες εξπρές, προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (17/11), σύμφωνα με το creta24.

Μετέφεραν τον νεκρό με το αγροτικό

Μετά το φονικό στα Βορίζια, η σορός του Φανούρη Καργάκη μεταφέρθηκε στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος, όπως δείχνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό, με το τραγικό περιστατικό να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.