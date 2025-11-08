Βορίζια: «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ” και ξεψύχησε» – Συγκλονίζει η κουνιάδα της 56χρονης

Συγκλονίζουν οι περιγραφές της κουνιάδας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία βρέθηκε μπροστά στο μακελειό στα Βορίζια και είδε τη γυναίκα να ξεψυχά στα χέρια της.

«Είχαμε ανέβει πάνω στη σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω — νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να τη σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχόταν με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», περιέγραψε η γυναίκα στον Alpha, μιλώντας για τις δραματικές στιγμές του αιματηρού περιστατικού.

Αναφερόμενη στα τελευταία λόγια της 56χρονης, συγκλόνισε λέγοντας:

«Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε».

Η ίδια, συγκλονισμένη, κατέληξε:

«Από θαύμα ζω».