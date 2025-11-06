Βορίζια: Αρνείται τα πάντα ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου – Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου μετά την σύλληψη συνολικά 5 ατόμων, ύποπτων για συμμετοχή στο αιματοκύλισμα .

Ένας εκ των κατηγορούμενων, ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη φαίνεται να είναι ένας από δράστες με τα καλάσνικοφ που πυροβολούσαν ως ελεύθεροι σκοπευτές από ψηλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το βίντεο παρουσιάζει “δύο ακαθόριστες φιγούρες” και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής για μια τόσο βαριά κατηγορία. Νωρίτερα, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Προηγουμένως, ολοκληρώθηκε η προσαγωγή του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων. Ο 43χρονος, αρνείται τα πάντα για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή.

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί, την Τετάρτη, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή, μέσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σπηλιά, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων. Από εκεί κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αναφέρει το neakriti.gr.

Η συνήγορος σημείωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του συμβάντος και πως «υπάρχουν σημεία και βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια». Όπως υποστήριξε, ο εντολέας της ουδέποτε κατείχε όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λένε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο του μακελειού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί και ένας δεύτερος άνδρας, δίπλα στον 43χρονο. Έτσι, η ΕΛΑΣ αναζητά και αυτό το άτομο, από την οικογένεια του 39χρονου θύματος, που πυροβολούσε από ψηλά, αν και ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα 10/11 απολογούνται και τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν την Τρίτη.

Βορίζια: Νέες προσαγωγές και έρευνες ακόμη και σε νεκροταφεία

Εκατοντάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στα Βορίζια, όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο, υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο των ερευνών, έγιναν νέες προσαγωγές και κατ’ οίκον έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθησαν δύο άτομα, που σχετίζονται με την οικογένεια του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν κάποια σχέση με το αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου ή προσήχθησαν για κατοχή κρυμμένων όπλων. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα σπίτια τους εντοπίστηκαν ευρήματα.

Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης, αστυνομικοί προχώρησαν σε ακόμα τρεις προσαγωγές ατόμων, που επιχείρησαν να μπουν κρυφά στα Βορίζια. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο ΑΤ Φαιστού και κρατούνται μέχρι αυτή τη στιγμή.