Βορίζια: Απολογήθηκε ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Αρνείται κάθε εμπλοκή – “Είχε καλές σχέσεις και με τις δύο οικογένειες”

Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 25-2-2026 για να απολογηθεί, 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη που εμπλέκεται στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για τον ένα από τους δύο των οποίων οι κινήσεις καταγράφηκαν σε βίντεο που έφτασε στα χέρια της Αστυνομίας. Στο βίντεο αυτό ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος καταγράφηκε να βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η συμπλοκή και πιο συγκεκριμένα πίσω από αυλότοιχο, πάνω στον οποίο βρισκόταν το δεύτερο άτομο, ο 43χρονος συγγενής του που κρατούσε το καλάσνικοφ. Ο 48χρονος μετά τη σύλληψη του, ενώπιον των Αρχών είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και είχε καταθέσει απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Λύτρα, που είναι ένας εκ των συνηγόρων του, ο 48χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με το μακελειό.

«Ο εντολέας μου ισχυρίστηκε ότι πήγε να τραβήξει, ουσιαστικά, το άλλο άτομο που κρατούσε το όπλο. Μάλιστα έχει επικαλεστεί τα ονόματα κάποιων αστυνομικών που ήταν μπροστά στο περιστατικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας, συμπληρώνοντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης, με βασικό αίτημα να κληθούν οι αστυνομικοί που ήταν μπροστά στο περιστατικό για να βεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του, ότι δηλαδή δεν κρατούσε όπλο και ότι βρέθηκε εκεί για να τραβήξει τον άλλο συγκατηγορούμενό του που πυροβόλησε».

Σε ερώτηση σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό και πού βρίσκονται, ο κ. Λύτρας τόνισε ότι ο εντολέας του δεν γνωρίζει πού βρίσκονται και πως «εάν το γνώριζε θα το έλεγε, γιατί δεν είχε με κανέναν έχθρα, είχε καλές σχέσεις και με τις δυο οικογένειες» και πως βρέθηκε στο σημείο αφού άκουσε τους πυροβολισμούς, για να βοηθήσει.