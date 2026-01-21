Βόρειο Αιγαίο: Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης (21.01) στους κατοίκους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού και των έντονων φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Το μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 21:00 και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, περιορίζοντάς τες μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, καθιστώντας αναγκαία την αυξημένη προσοχή των κατοίκων. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

