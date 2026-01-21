Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρειο Αιγαίο: Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την περιοχή

Βόρειο Αιγαίο: Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
DEBATER NEWSROOM

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης (21.01) στους κατοίκους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού και των έντονων φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Το μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 21:00 και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, περιορίζοντάς τες μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, καθιστώντας αναγκαία την αυξημένη προσοχή των κατοίκων.

Περισσότερα σε λίγο…

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ