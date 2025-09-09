Βόλος: «Ζω από καθαρή τύχη» – Σοκάρει 28χρονη που για 12χρόνια την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα (09.09) ένας 33χρονος άνδρας από τον Βόλο, γιατί τρομοκρατούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του, ενώ, παράλληλα, είχε γράψει με σπρέι τα προσωπικά της δεδομένα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους, κράτησε μόλις τέσσερις μήνες, γιατί έμαθε ότι ο 33χρονος διατηρούσε παράλληλα κρυφές σχέσεις και με άλλες γυναίκες. Από τότε, όπως τόνισε, δεν σταμάτησε να την απειλεί, να την εκφοβίζει και να την παρακολουθεί.

Στο δικαστήριο η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει όλα αυτά τα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύντροφός της τη διασύρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ενός ερωτικού βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μία γυμνή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την ίδια, κάτι που η 28χρονη αρνείται κατηγορηματικά.

Αναφερόμενη στο περιστατικό της περασμένης Τετάρτης (03.09), η 28χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε καθίσει λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της και την παρακολουθούσε, μέχρι που άρχισε να βάφει με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού της γιαγιάς της, όπου και μένει.

«Ζω από καθαρή τύχη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι λίγο πριν εκείνος εμφανιστεί είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, αν την έβρισκε μπροστά του, μπορεί και να τη σκότωνε. Τόνισε επίσης ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη και ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει κάποιος για να την βλέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σπίτι και να κλείνει την πόρτα πίσω της.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα περισσότερα από όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφός του στο δικαστήριο και στην αστυνομία είναι ψέματα.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 33χρονο και για τις δύο πράξεις, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στη φυλακή.