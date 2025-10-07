Βόλος: Σκηνές τρόμου σε καφετέρια – 25χρονος χτύπησε συνάδελφο του μετά από καβγά με το αφεντικό του

Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 21/9 σε μια καφετέρια στον Βόλο όταν ένας 25χρονος εργαζόμενος ανακοίνωσε ότι παραιτείται, ζητώντας να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα gegonota.news ο 25χρονος ανέβηκε δύο φορές στο γραφείο του εργοδότη για να ζητήσει τα χρήματά του, λογομάχησαν και λίγο αργότερα κατέβηκε στο ισόγειο και περίμενε να πάρει τα χρήματά του. Εκεί, μία 40χρονη συνάδελφός του φέρεται να του είπε «μαλ…. καλά έκανες και παραιτήθηκες».

Πάνω στα νεύρα του την χτύπησε με γροθιά στον αυχένα και η γυναίκα έπεσε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με αστυνομικούς να μεταφέρουν στο ΑΤ Βόλου τον 25χρονο.

Οι αστυνομικοί που τον οδήγησαν στο τμήμα κατέθεσαν ότι στη διαδρομή έβριζε, απειλούσε και αρνιόταν να δώσει στοιχεία. Όπως κατέθεσαν, στο Α.Τ. συνέχισε να φωνάζει και να απειλεί πως «θα τους σκοτώσει», ενώ εκείνος αντέτεινε ότι αστυνομικός τον έπιασε από τον λαιμό και τον έβρισε, με αποτέλεσμα να ανταποδώσει λεκτικά.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση εις βάρος της 40χρονης, καθώς και για βία και απείθεια κατά αστυνομικών. Στον νεαρό αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.