Στο δικαστικό μέγαρο Βόλου παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής (09.11) ένας 58χρονος λιμενικός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι ασελγούσε σε ανήλικα αγόρια. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (11.11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα Ρομά αγόρια και να τους προσέφερε χρήματα, ενώ τα ίδια τα παιδιά υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις χωρίς να διαπιστωθεί βιασμός.

Ο συλληφθείς υπηρετεί στο λιμεναρχείο Βόλου τα τελευταία οκτώ χρόνια και είναι πατέρας δύο παιδιών. Στην αρχή φέρεται να δήλωνε άγνοια για τα γεγονότα, ενώ στη συνέχεια φρόντισε να μην ενημερωθεί η οικογένειά του.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ερευνά και άλλες αξιόποινες πράξεις που φέρεται να σχετίζονται με αθέμιτο χρηματικό όφελος και παράλειψη εκτέλεσης υπηρεσιακών ελέγχων.

Από τις έρευνες σε οικία και όχημα κατασχέθηκαν αντικείμενα που θα εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ ο 58χρονος θα απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, έτερος ιδιώτης και ακόμη ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του Αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.