Βόλος: 26χρονος απείλησε πως θα μαχαιρώσει την 24χρονη αδερφή του
Κάλεσε η μητέρα το 100
Τον τρόμο βίωσε μια 24χρονη στον Βόλο καθώς ο αδερφός της την απείλησε πως θα την μαχαιρώσει πάνω σε καβγά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σύμφωνα με το gegonota.news, γύρω στις 11:10, στον Βόλο, όταν κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε τις αρχές, ανήμπορη να κατευνάσει τα πνεύματα και να καλεί το 100.
Στη δίκη που ακολούθησε, η 24χρονη κηρύχθηκε αθώα. Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, υπό τον όρο να αποχωρήσει από την οικία όπου κατοικούν και οι τρεις μαζί.
