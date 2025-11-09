Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο των Αρχών η εξαφάνιση οικοδόμου – Γνώριζαν την περιοχή οι δράστες

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η ταυτοποίηση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε δεμένο σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Οι Αρχές προσπθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ εξετάζοντας υποθέσεις εξαφανίσεων που δηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα, ενώ, την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάσταστοι.

Όπως έγραφε το DEBATER, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (07.11) από έναν κυνηγό σε δυσπρόσιτο σημείο, κάτι που δείχνει ότι όποιος το τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο γνώριζε ότι δεν θα εντοπιστεί εύκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί για να φτάσουν στο συγκεκριμένο μέρος χρειάστηκαν οδηγίες, καθώς σε κοντινή απόσταση υπήρχαν μόνο στάβλοι με ζώα.

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER φαίνεται το καμένο όχημα στο πίσω μέρος του οποίου εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός. Το καμένο όχημα στη Βοιωτία

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας και ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν την απανθρακωμένη σορό και στη συνέχεια να εξακριβώσουν τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και το θύμα να πέθανε σε άλλο σημείο και να μεταφέρθηκε εκεί προκειμένου οι δράστες να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ανοίγουν οι φάκελοι των εξαφανίσεων

Από την πρώτη στιγμή έχουν ανοίξει οι φάκελοι που αφορούν τις πρόσφατες εξαφανίσεις προσώπων, καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν δηλωθεί στις αρχές συνολικά 14 περιπτώσεις. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Χαλκίδας, ο οποίος βρίσκεται πρώτος στη λίστα ερευνών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε ενημερώσει τους οικείους του ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο, προκειμένου να μεταβούν μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το συγκεκριμένο άτομο και το εξέτασαν, με τον ίδιο να φέρεται να δηλώνει ότι τον άφησε σε ένα σημείο, λέγοντάς του «σε αφήνω εδώ, θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ.

Έκτοτε, ο άνδρας αγνοείται και για τον λόγο αυτόν υποβλήθηκε επίσημη δήλωση εξαφάνισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές. Λίγες ημέρες αργότερα, στις Αρχές εντοπίστηκε στα Βίλια το αυτοκίνητο του αγνοούμενου, εγκαταλελειμμένο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόταν περιστασιακά στην περιοχή, είτε σε οικοδομές είτε σε αγροτικές εργασίες. Οι αρχές αναμένεται τώρα να προχωρήσουν σε διαδικασία ταυτοποίησης, λαμβάνοντας δείγμα DNA είτε από την οδοντοστοιχία είτε από οστό του μηρού, το οποίο θα συγκριθεί με προσωπικό του αντικείμενο, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του.