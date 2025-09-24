Βοιωτία: “Είχα να δω τη γιαγιά από το 2021, δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι” κατέθεσε ο γιος της 62χρονης

Βαρύνουσας σημασίας είναι η κατάθεση του 28χρονου γιου της 62χρονης στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο και έκρυβε τον θάνατό της για τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Ο 28χρονος προγραμματιστής συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ζει στην Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην αρχική του κατάθεση το Σάββατο 20/9 ότι δεν γνωρίζει κάτι για τον θάνατο της γιαγιάς του.

«Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε . Έχω να την δω από τις αρχές Ιανουαρίου 2021», φέρεται αν είπε αρχικά ο 28χρονος.

«Ενημερώθηκα σήμερα (εννοεί 20/9/2025) γύρω στις 13.15 το μεσημέρι, τηλεφωνικά από την μητέρα μου, ότι ήδη είχαν πάει οι αστυνομικοί . Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου».

Σε ερώτηση των αστυνομικών για το πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε δει την γιαγιά του εκείνος φέρεται να απάντησε ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια.

«Η τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου του 2020. Είχα φύγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2021. Η γιαγιά μου ήταν παρούσα. Τότε έμενε στο κάτω σπίτι γιατί πρόκειται για διπλοκατοικία» υποστήριξε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Επίσης, ανέφερε πως «είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Είχε αφαιρέσει μέρος του αναπαραγωγικού της συστήματος. Ήταν υπέρβαση. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε» και πρόσθεσε ότι ίσως η γιαγιά του είχε και άνοια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Βοιωτίας, έχει ζητηθεί η συμπληρωματική κατάθεση του 28χρονου.

Επίσης, σύμφωνα με το Mega, η 62χρονη υποστηρίζει ότι δεν έσκαψε τον λάκκο επί τούτου το 2023, με σκοπό να θάψει τη μητέρα της, αλλά ο λάκκος είχε σκαφτεί σε άγνωστη χρονική στιγμή στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού της για να τοποθετήσει λέβητα.