Βοιωτία: «Δε φοβάμαι μετά από 15 χρόνια στο πεζοδρόμιο» – Το μήνυμα της δημοσιογράφου μετά από την επίθεση από την 62χρονη

Το πρώτο της μήνυμα για την επίθεση που δέχθηκε από την 62χρονη που έθαψε τη μάνα της στη Βοιωτία έστειλε η δημοσιογράφος Ευδοκία Μύτιλη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν λέγοντας πως δεν φοβήθηκε από την επίθεση που δέχθηκε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τα 100δες μηνύματα που έλαβα σήμερα, μετά την επίθεση που δέχτηκα εν ώρα εργασίας από την 62χρονη στη Βοιωτία… Η αλήθεια είναι πως έχω μάθει να μη φοβάμαι μετά από 15 χρόνια στο πεζοδρόμιο και σε δύσκολα ρεπορτάζ που έχει κινδυνέψει η σωματική μου ακεραιότητα… Συνεχίζουμε…» ανέφερε στην ανάρτησή της.

Βοιωτία: Το χρονικό της επίθεσης

Επιθετική ήταν η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο Κλειδί Βοιωτίας προς τους δημοσιογράφους και τις κάμερες που βρισκόντουσαν και σήμερα, Τρίτη (23/09) έξω από το σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη αφέθηκε χθες ελεύθερη, ενώ η μητέρα της βρέθηκε νεκρή, τυλιγμένη με ένα σεντόνι σε αυτοσχέδιο τάφο μέσα σε στάβλο.

Την ώρα που έφτανε η 62χρονη σήμερα στο σπίτι της, βρίσκονταν στο σημείο δύο δημοσιογράφοι και δύο κάμερες. Η Ευδοκία Μύτιλη, δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» επιχείρησε να της πάρει μία δήλωση, ωστόσο η γυναίκα φωνάζοντας της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε.