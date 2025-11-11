Βοιωτία: 27χρονος από την Αλβανία ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητο – Τι μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ

Λύνεται το μυστήριο του φρικτού εγκλήματος στα Σκούρτα Βοιωτίας με τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο το μεσημέρι της Παρασκευής 7/11 σε ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με την αλβανική ιστοσελίδα abcnews.al, οι ελληνικές Αρχές είναι σχεδόν βέβαιες για την ταυτότητα του θύματος και αναμένουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης DNA, για να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, ώστε να φτάσουν στους δράστες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο νεκρός άνδρας είναι ο Σούλο Χαλίλι, 27χρονος αλβανικής υπηκοότητας με καταγωγή από το Τεπελένι.

Ο 27χρονος που ζούσε στη Χαλκίδα είχε εξαφανιστεί στις 4 Νοεμβρίου και το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο και κανείς δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί του.

Το θύμα ήταν πατέρας ενός παιδιού και περιγράφεται ως ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο να έμπλεξε με λάθος άτομα ή να είχε εγκληματική δραστηριότητα την οποία έκρυβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το θύμα είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μία φορά πριν δεθεί πισθάγκωνα και καεί μέσα στο όχημα, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, ήταν κλεμμένο από περιοχή της Αττικής. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα άγριο και προμελετημένο έγκλημα.

Επίσης, σχετικά με το πόσες ημέρες το καμένο αυτοκίνητο βρισκόταν στο σημείο, αυτό δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα αλλά σίγουρα δεν ήταν την ίδια ημέρα που βρέθηκε από τον κυνηγό