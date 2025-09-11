Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε επιβατηγό-οχηματαγωγό στο λιμάνι της Ζακύνθου

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Βλάβη στο οχηματαγωγό – επιβατηγό “ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ” απέτρεψε τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι της Ζακύνθου το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9).

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ζάκυνθο – Κυλλήνη με 222 επιβάτες, 86 ΙΧ οχήματα, 12 φορτηγά και 4 λεωφορεία.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

