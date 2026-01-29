Βιολάντα: Τα παράπονα των εργαζομένων για την οσμή αερίου – Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Μπορεί η αυτοψία των πυροσβεστικών αρχών σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα να αποκάλυψε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες πυροδοτήθηκε από σπινθήρα από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα, μετά και την έκδοση του ου πορίσματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η έρευνα συνεχίζεται με νέες σκαπτικές εργασίες και σε άλλα σημεία, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της διαρροής, αν υπήρχε και σε άλλα σημεία, και να συλλεγούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στο γιατί δεν ανιχνεύθηκε έγκαιρα.

Τα παράπονα για την περίεργη οσμή

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι αναφορές εργαζομένων στην μπισκοτοβιομηχανία από το καλοκαίρι ότι στους χώρους του εργοστασίου υπήρχε μια οσμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έχουν πει τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι σε καταθέσεις, ενώ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα ότι είχε πληροφορηθεί τις αναφορές.

Τους ισχυρισμούς των εργαζομένων για την ύπαρξη οσμής φέρεται να επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός ασφαλείας φέρεται να είπε στην απολογία του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι ήταν εξωτερικός συνεργάτης και δεν του είχε πει κανείς για τη μυρωδιά.

Τραγωδία στη “Βιολάντα”: Σήμερα οι τρεις πρώτες κηδείες

Την ίδια ώρα, το πένθος για τις οικογένειες των πέντε άτυχων γυναικών είναι μεγάλο, ενώ σήμερα θα γίνουν οι τρεις πρώτες κηδείες και αύριο οι άλλες δύο.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου ψάλλεται σήμερα στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων.

Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα την αποχαιρετούν το μεσημέρι στην Καρδίτσα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα αύριο στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο Παρασκευή στις 11:30 θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Εν τω μεταξύ, χθες Τετάρτη, ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους, καθώς διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις.

Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση έκρηξης σε βάρος των κατηγορούμενων, η απόφαση ελήφθη καθώς η δικαστική έρευνα παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο.

Έτσι, οι δικαστικές Αρχές περιμένουν την πλήρη ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών και των στοιχείων από την πυρασφάλεια, ώστε να προχωρήσει στον οριστικό καταλογισμό των ευθυνών.

Πάντως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εφόσον προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία, το κατηγορητήριο να γίνει πιο «βαρύ» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.