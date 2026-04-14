Διακοπές ρεύματος σε Νερατζιώτισσα, Φιλοθέη και Ψυχικό
Πότε θα αποκατασταθούν
Χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει αυτή την ώρα περιοχές της Νερατζιώτισσας, της Φιλοθέης και του Ψυχικού, λόγω διακοπής ρεύματος που σημειώθηκε το απόγευμα.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις 21:30 το βράδυ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της βλάβης που προκάλεσε τη διακοπή.
