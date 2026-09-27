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ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα από τον “Ρουβίκωνα” (βίντεο)

Εννέα μήνες μετά την τραγωδία

Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα από τον “Ρουβίκωνα” (βίντεο)
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Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στη ΒΙΠΕ Λάρισας πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής οργάνωσης “Ρουβίκωνας“, με αφορμή την συμπλήρωση 9 μηνών από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σε σχετική ανάρτησή της η οργάνωση αναφέρει:

Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στη ΒΙΠΕ Λάρισας.

9 μήνες μετά, δεν ξεχνάμε τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη βάρδιά τους.

Βασιλική, Έλενα, Σταυρούλα, Αναστασία, Αγάπη.

Δεν ήταν αριθμοί. Ήταν οι νεκρές της τάξης μας.

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