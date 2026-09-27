Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα από τον “Ρουβίκωνα” (βίντεο)

Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στη ΒΙΠΕ Λάρισας πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής οργάνωσης “Ρουβίκωνας“, με αφορμή την συμπλήρωση 9 μηνών από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στη ΒΙΠΕ Λάρισας.



9 μήνες μετά, δεν ξεχνάμε τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη βάρδιά τους.



Βασιλική, Έλενα, Σταυρούλα, Αναστασία, Αγάπη.



Δεν ήταν αριθμοί. Ήταν οι νεκρές της τάξης μας.



ΠΑΡΟΥΣΕΣ#Ρουβίκωνας pic.twitter.com/0hAzvjwrp6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 27, 2026

Σε σχετική ανάρτησή της η οργάνωση αναφέρει:

Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στη ΒΙΠΕ Λάρισας.

9 μήνες μετά, δεν ξεχνάμε τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη βάρδιά τους.

Βασιλική, Έλενα, Σταυρούλα, Αναστασία, Αγάπη.

Δεν ήταν αριθμοί. Ήταν οι νεκρές της τάξης μας.