«Βιολάντα»: Από τον Ιούνιο γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις με τη διαρροή προπανίου – «Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων», λέει μηχανικός

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Alpha.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη ήταν γνωστή στους υπεύθυνους της εταιρείας ήδη από το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μηχανικός που είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις είχε προειδοποιήσει ότι οι εγκαταστάσεις προπανίου χρειάζονταν άμεση βελτίωση, και μάλιστα είχε καταθέσει σχετική έκθεση στις αρχές.

Η έκθεση αυτή θα ενταχθεί στη δικογραφία και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση γνώριζε τον κίνδυνο πολύ πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2025, επτά μήνες πριν από την έκρηξη, ο μηχανικός είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Στην έκθεσή του είχε επισημάνει ότι οι δεξαμενές προπανίου έπρεπε να απομακρυνθούν, όπως και οι σωληνώσεις, ενώ είχε προτείνει σειρά μέτρων για να καταστεί ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης και να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

«Η εγκατάσταση σε πολλους τομείς χρειαζόταν βελτίωση»

Ο ίδιος ο μηχανικός, κ. Γ. Δανίκας, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε υποβάλει προσφορά για την αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων υγραερίου του εργοστασίου.

«Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις μπορούσαν να πραγματοποιηθούν άμεσα, ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα.

Ο κ. Δανίκας περιγράφει ότι η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση και ότι είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια της λειτουργίας. Μεταξύ άλλων, είχε εισηγηθεί αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων και εγκατάσταση αεραγωγών αερισμού εντός του χώρου.

Όπως αναφέρει, όλα αυτά τα μέτρα είχαν κατατεθεί στον επιχειρηματία. Η νέα αυτή αποκάλυψη ρίχνει νέο φως στην υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα για το πώς ένα σύστημα που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο από ειδικό μηχανικό, συνέχισε να λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες βελτιώσεις, με τραγικό αποτέλεσμα.