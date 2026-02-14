Βιολάντα: Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε “ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο”

Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη θανατηφόρα έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου. Μετά την αξιολόγηση νέων στοιχείων που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες εις βάρος του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπευθύνου βάρδιας αναβαθμίστηκαν από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αντίστοιχη επιβάρυνση σημειώθηκε και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η εισαγγελική λειτουργός, που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, κατέληξε στην απόφαση αυτή καθώς το προανακριτικό υλικό φέρεται να αποκαλύπτει σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, ήδη πέντε μήνες πριν από την έκρηξη είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Μάλιστα, ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να εξετάσει την κατάσταση αποχώρησε έπειτα από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, όταν η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις σχετικές επισημάνσεις, δεν μετακινήθηκαν, ενώ δεν είχαν αποτυπωθεί ούτε σε επίσημα τοπογραφικά σχέδια.

Το σύνολο των ευρημάτων έχει τεθεί υπόψη της ΔΑΕΕ, με τη δικογραφία να παραμένει ανοιχτή έως ότου κατατεθεί το τελικό πόρισμα, το οποίο θα αποσαφηνίσει πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.