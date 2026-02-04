Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη δασκάλα γιόγκα να βάζει φωτιά σε αυτοκίνητα για εκδίκηση

Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα, μέσα σε 12 ημέρες κατάφερε να ανατινάξει τρία αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αναζητώντας εκδίκηση από φίλους και συγγενείς της που μένουν σε Νέα Ερευθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, η γυναίκα έβαζε φωτιά ανατίναζε τα οχήματα τους.

Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα φέρεται να προχωρούσε στις εκρήξεις εξαιτίας των χρημάτων που ζητούσε από τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία αρνούνταν να της τα δώσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα αυτοκίνητα, με την τελευταία της επίθεση να εκδηλώνεται την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι μιας φίλης της.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, σε μία από τις επιθέσεις της στα βόρεια προάστια. Έντρομος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά από το φλεγόμενο αυτοκίνητο του με ότι μέσα διέθετε.

Αμέσως μετά, σημειώθηκε μία εκκωφαντική και τρομακτική έκρηξη. Η ισχυρή έκρηξη τραυμάτισε σοβαρά τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επικράτησε πανικός και αναστάτωση.

«Αυτό που βρήκε η αστυνομία είναι γκαζάκι, μαζί με βενζίνη, στουπί, εγώ κοιμόμουνα ακούσαμε την ανατίναξη, γιατί είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, είχε ανατινάξει (το όχημα) των γονιών της. Έμαθε να ζει, από το να σε απειλώ, να μου δώσεις λεφτά να ζήσω εγώ. Οι γονείς της, της δίνανε κανονικά (χρήματα) ένα σα μισθό», είπε οικογενειακός φίλος της κατηγορούμενης.

Για την επίθεση επίθεση της 56χρονης στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της, όπου ανατινάχτηκε το αυτοκίνητο της και καταστράφηκε ολοσχερώς, αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή».

Με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς εντόπισαν τη 56χρονη δασκάλα γιόγκα και την συνέλαβαν. Η κατηγορούμενη ήταν ήδη γνωστή στις Αρχές, καθώς δέκα χρόνια νωρίτερα είχε προκαλέσει πυρκαγιά στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

«Οι γονείς της οικονομικά τη βοηθούσανε. Τους έλεγε κιόλας «σας σιχαίνομαι, είσαστε αλήτες». Για να μείνει είχε φυσικά είχε διαμέρισμα. Δεν ήθελε να μείνει με τους γονείς. Πήγαινε έκανε γιόγκα, δούλευε με τη γιόγκα, είχε μαθητές», πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.