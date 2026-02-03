Δασκάλα γιόγκα κατηγορείται για τρεις εμπρησμούς σε 12 ημέρες – «Δεν μου δάνειζαν χρήματα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς 56χρονη δασκάλα γιόγκα κατηγορείται ότι πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε διάστημα 12 ημερών, εναντίον συγγενών και φίλων, επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, από την πιο πρόσφατη επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σε βίντεο που προβλήθηκε από τον σταθμό, ακούγεται η έκρηξη από διπλό εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο όχημά του, έξω από το σπίτι του. Την ώρα της επίθεσης, η σύζυγος του θύματος φώναξε «Παναγία μου, κάηκε ο πατέρας σου», ενώ ο γιος του άνδρα έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει.

Το Mega μετέδωσε ότι η 56χρονη συνελήφθη, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 2016 είχε κατηγορηθεί για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος συγγενικών της προσώπων και είχε κάψει το αυτοκίνητο του πατέρα της.