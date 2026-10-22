Κολωνός: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την έκρηξη σε πολυκατοικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός, ενώ μία αστυνομικός και δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Στο “μικροσκόπιο” των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και ποιος είναι αυτός που τοποθέτησε την σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο μηχανισμός εξερράγη στα χέρια του αστυνομικού, ο οποίος είχε σπεύσει στο σημείο αφότου ένοικος της πολυκατοικία την βρήκε και κάλεσε την αστυνομία.

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Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω της κατάστασής του. Φέρει τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, και σε άλλα σημεία του σώματός του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η αστυνομικός είναι σε καλή κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ σε έναν από τους δύο πολίτες λείπει ένα μικρό τμήμα του δακτύλου. Και οι τρεις τραυματίες έχουν υποστεί μερική ρήξη τυμπάνου.

Παράλληλα, έγιναν έρευνες στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε το περιστατικό, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του εκρηκτικού μηχανισμού, τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησής του, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε στο κλιμακοστάσιο.

Φωτογραφίες και βίντεο από την είσοδο της πολυκατοικίας

Στην πρώτη φωτογραφία του DEBATER καταγράφεται ο εσωτερικός χώρος του κλιμακοστασίου, όπου το μαρμάρινο δάπεδο και τα σκαλοπάτια είναι καλυμμένα με σκουρόχρωμα υπολείμματα και διάσπαρτα μικρά θραύσματα.

Στο βάθος διακρίνονται η σκάλα, μεταλλικά κιγκλιδώματα και ένα παράθυρο, ενώ στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένα μικρό πράσινο έπιπλο, δίπλα στο οποίο υπάρχουν επίσης ίχνη και υπολείμματα.

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Αποκλειστική φωτογραφία του DEBATER από το εσωτερικό της πολυκατοικίας στον Κολωνό μετά την έκρηξη.

Οι επιφάνειες εμφανίζουν εκτεταμένα μαύρα σημάδια, αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο μετά το συμβάν.

Η εικόνα του εσωτερικού είναι ενδεικτική της έντασης του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί μόνο από τη φωτογραφία ασφαλές συμπέρασμα για την ακριβή θέση ή την ισχύ του εκρηκτικού μηχανισμού.

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Η δεύτερη αποκλειστική φωτογραφία αποτυπώνει την εξωτερική είσοδο της πολυκατοικίας.

Στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, διακρίνονται πολυάριθμα σπασμένα κομμάτια δομικών υλικών, ενώ υπάρχουν ίχνη και στις επιφάνειες γύρω από την είσοδο.

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Η γυάλινη πόρτα εμφανίζεται ανοιχτή και στο εσωτερικό διακρίνεται το κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Η εικόνα συμπληρώνει το οπτικό υλικό από το εσωτερικό, καταγράφοντας τις υλικές συνέπειες του περιστατικού στους κοινόχρηστους χώρους.

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Παράλληλα, σε βίντεο του DEBATER καταγράφεται η είσοδος της πολυκατοικίας την επόμενη μέρα από την έκρηξη.