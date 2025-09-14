Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι

Βίντεο από την άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
DEBATER NEWSROOM

Ένα βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια.

Στο παρακάτω βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο Ισραηλινοί – μια γυναίκα 30 ετών και ένας άνδρας 29 ετών – και τρεις Παλαιστίνιοι άνδρες ηλικίας 25-27 ετών, να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή με ιδιαίτερη βιαιότητα. Μάλιστα, ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να απομακρύνει τον φίλο της από την κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

