Βίντεο από την άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι
Ένα βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια.
Στο παρακάτω βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο Ισραηλινοί – μια γυναίκα 30 ετών και ένας άνδρας 29 ετών – και τρεις Παλαιστίνιοι άνδρες ηλικίας 25-27 ετών, να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή με ιδιαίτερη βιαιότητα. Μάλιστα, ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να απομακρύνει τον φίλο της από την κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
Greece 🇬🇷
Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs— Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025
Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
