Βίντεο από την άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ένα βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια.

Στο παρακάτω βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο Ισραηλινοί – μια γυναίκα 30 ετών και ένας άνδρας 29 ετών – και τρεις Παλαιστίνιοι άνδρες ηλικίας 25-27 ετών, να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή με ιδιαίτερη βιαιότητα. Μάλιστα, ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να απομακρύνει τον φίλο της από την κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.

Greece 🇬🇷



Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs— Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.