Βασίλης Παϊτέρης: Ανέβασε βίντεο μέσα από τα κρατητήρια – «Δεν χρωστάω σε κανέναν, είμαι αθώος»

Βίντεο μέσα από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων δημοσίευσε την Κυριακή (11/10) ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του για παραβίαση περιοριστικού όρου που αφορούσε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστηρίζει ότι έχει καταδικαστεί άδικα για την ανέγερση κατοικίας σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί δασική, επιμένοντας πως διαθέτει επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του.

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Παράλληλα, επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και δηλώνει ότι δεν πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Έχω χαρτί από το Δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή»

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Βασίλης Παϊτέρης εμφανίζεται να μιλά από τον χώρο κράτησής του.

Αναφέρεται στη δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει και δηλώνει αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του.

«Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε», αναφέρει αρχικά, εξηγώντας ότι τη Δευτέρα (12/10) αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι διαθέτει έγγραφο από το Δασαρχείο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι η κατοικία του δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.

«Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας – Δεν πρέπει να μπω φυλακή»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κατάσταση της υγείας του, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

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Όπως δηλώνει, πάσχει από καρκίνο και καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τεκμηριωμένα από γιατρούς.

«Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή», τονίζει.

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Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν χρωστά σε κανέναν και ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Οι ισχυρισμοί του για την κατάσταση της υγείας του και τα έγγραφα που επικαλείται δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Γιατί συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (8/10) στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η σύλληψή του συνδέεται με παραβίαση περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο κατ’ οίκον έκτισης ποινής.

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Η δικαστική του περιπέτεια σχετίζεται με παλαιότερες πολεοδομικές παραβάσεις και οικονομικές εκκρεμότητες προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συνολικό ποσό των σχετικών οφειλών, μαζί με τις προσαυξήσεις, φέρεται να έχει φτάσει περίπου τις 850.000 ευρώ.

Ο ίδιος, πάντως, αμφισβητεί τη βάση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο για το οποίο καταδικάστηκε δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή.

Τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Ο τραγουδιστής αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Όπως αναφέρει στο βίντεό του, σκοπεύει να προσκομίσει τα έγγραφα που, κατά τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύουν ότι έχει καταδικαστεί άδικα.

Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Βασίλη Παϊτέρη: