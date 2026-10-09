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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη που αφορούν σπίτι σε δασική έκταση

Αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη που αφορούν σπίτι σε δασική έκταση
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:31

Χειροπέδες στον γνωστό τραγουδιστή, Βασίλη Παϊτέρη πέρασε η αστυνομία έξω από το σπίτι του, το βράδυ της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ για ένα σπίτι σε δασική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο τραγουδιστής διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή.

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