Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη που αφορούν σπίτι σε δασική έκταση

Χειροπέδες στον γνωστό τραγουδιστή, Βασίλη Παϊτέρη πέρασε η αστυνομία έξω από το σπίτι του, το βράδυ της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ για ένα σπίτι σε δασική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο τραγουδιστής διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή.