Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη που αφορούν σπίτι σε δασική έκταση
Αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή
Χειροπέδες στον γνωστό τραγουδιστή, Βασίλη Παϊτέρη πέρασε η αστυνομία έξω από το σπίτι του, το βράδυ της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ για ένα σπίτι σε δασική περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο τραγουδιστής διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή.
πηγή στην Google
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