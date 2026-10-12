Βασίλης Παϊτέρης: “Δεν έχω κάνει κακό σε κανένα – Τα χαρτιά μου όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι”

Ο Βασίλης Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του για χρέη στο Δημόσιο, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να καταβάλει τα χρήματα που του ζητούν για σπίτι που έφτιαξε σε δασική περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά: «Βγήκε η απόφαση να με κλείσουν στη φυλακή επειδή έφτιαξα ένα σπίτι που ήταν σε δασικό μέρος. Πήγα στο δασαρχείο και πήρα ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό. Με συλλάβανε, θα με κλείσουν φυλακή. Μου είχαν βγάλει 1250 ευρώ την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Κάναμε δικαστήριο για δοσοποίηση που βγήκε 1650 ευρώ, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Πήρα δικηγόρο να τα κάνουμε πιο λίγα, 500 ευρώ, που παίρνω 400 σύνταξη γήρατος, δεν προλάβαμε. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος και ήρθαν και με πήραν έξω από το σπίτι».

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«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν “κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας”. Και να πεις ότι είμαι άνθρωπος που κάνει το κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανένα. Τα χαρτιά μου όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το χρέος είναι 5 χρόνια φυλακή, 20.000-40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα μου έβαλαν. Δεν έχω δύναμη να πληρώσω αυτά που μου λένε, θα φυλακή. Βλέπετε ότι παλεύω για αυτό τον λαό και θέλουν να με κλείσουν φυλακή».