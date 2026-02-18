Βάρη: «Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Στον θάνατο των δυο ανθρώπων από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών στη Βάρη στάθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε παρά τη τιτάνια προσπάθεια όλων τελικά, οι δυο άνθρωποι δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 13:00 και 13:54 μας μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ με ΕΚΑΒ από τη περιοχή της ΒΑΡΗΣ δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία.

Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Ο Διοικητής του νοσοκομείου που ήταν παρών και συντόνιζε τη προσπάθεια διάσωσης των δύο νέων ατόμων διέταξε να γίνει νεκροψία- νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παρά τη τιτάνια προσπάθεια όλων δεν καταφέραμε να τοὺς σώσουμε.

Γιαννάκος