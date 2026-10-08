Βαλυράκης: Έφεση από την οικογένεια – “Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος” είπε η σύζυγός του

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ασκεί έφεση κατά της απόφασης αθώωσης των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τον θάνατό του.

Η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια τόνισε πως θα παλέψει «κόντρα στο παρακράτος» και ότι θα δώσει συνέχει στη μάχη δικαίωσης του θανάτου του.

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«Συνεχίζω πολύ δυνατά» είπε χαρακτηριστικά.

«Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως… καταλαβαίνετε… αθώωσαν. Ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

«Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό. Οι αθωωτικές ψήφοι των 6 δικαστών διαφοροποιούνται από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα. Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Σήμερα κιόλας συντάσσουμε το έγγραφο», δήλωσε εξερχόμενος του δικαστηρίου ο συνήγορος της οικογένειας, Κώστας Παπαδάκης.

Για πλήρη επιβεβαίωση του παρακρατικού μηχανισμού που δρα εναντίον της απονομής δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, μίλησε η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου αμέσως μετά, τονίζοντας πως «η οικογένεια δεν είχε μόνο δύο φυσικούς αυτουργούς, εκτελεστές της δολοφονίας, απέναντί της, αλλά μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου, που άλλαζε καταθέσεις και αλλοίωνε στοιχεία».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ψαράδες κρίθηκαν αθώοι με ψήφους 6 προς 1, με τον πρόεδρο της έδρας να μειοψηφεί.