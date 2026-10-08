Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του

Αθώοι κατά πλειοψηφία (6 προς 1) κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι ψαράδες, με μειοψηφία του προέδρου της έδρας, για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης οι συγγενείς των ψαράδων και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.

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Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της έδρας, «το δικαστήριο με πλειοψηφία έξι προς ένα κηρύσσει αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντος του προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι».

Η απόφαση έρχεται σχεδόν έξι χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μια μακρά ποινική προδικασία και περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας.

Πάνω από 60 συνεδριάσεις

Οι δικαστές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σωρεία των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία, αλλά και το πλούσιο υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια των 60 και πλέον συνεδριάσεων στο ακροατήριο, μέσα από καταθέσεις και άλλα δεδομένα.

Το κρίσιμο ερώτημα της δίκης ήταν τι προκάλεσε τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα.

Το δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει εάν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια ή για δυστύχημα στη θάλασσα.

Η κατηγορία

Οι δύο ψαράδες αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, την επίμαχη ημέρα οι δύο αδελφοί επέβαιναν στο αλιευτικό τους στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, ενώ ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν στο φουσκωτό του σκάφος, έτοιμος να βουτήξει για ψαροντούφεκο.

Κατά την κατηγορία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονταν να πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό γύρω από το φουσκωτό και στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να χτύπησαν τον Βαλυράκη με ξύλινο κοντάρι στο πάνω μέρος του σώματός του.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα και, λόγω της περιδίνησης, χτυπήθηκε από τις προπέλες του σκάφους και τελικά έχασε τη ζωή του.

Στους δύο ψαράδες καταλογιζόταν επίσης ότι, σύμφωνα με την κατηγορία, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη αβοήθητο και δεν παρείχαν πληροφορίες στις λιμενικές Αρχές, ενώ γνώριζαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αναζήτησή του.

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Αρνήθηκαν την κατηγορία

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν πλήρως όσα τους αποδίδονται στο βούλευμα παραπομπής τους. Κατά τις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Η εισαγγελική πρόταση

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδελφών. Στην πολύωρη αγόρευσή του υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά και ότι, ακόμη και όταν ο Βαλυράκης βρισκόταν τραυματισμένος στη θάλασσα, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο.

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Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε τονίσει ότι δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας, την οποία απέδωσε σε ένα ασήμαντο γεγονός.

Η εισαγγελική πρόταση, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του δικαστηρίου.

Η υπόθεση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και του πολιτικού κόσμου, καθώς στο δικαστήριο βρέθηκαν πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και νυν βουλευτές, σε ένδειξη ενδιαφέροντος για την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.