Βαγγέλης Μακριλάκης: Για τέταρτη φορά έπιασε τον σταυρό στα Χανιά – «Η πυγμαχία με κρατά σε άριστη φυσική κατάσταση» (pic)

Για τέταρτη φορά στη ζωή του βούτηξε στα παγωμένα νερά και κατάφερε να πιάσει τον σταυρό ο Βαγγέλης Μακριλάκης, ανήμερα των Θεοφανείων στα Χανιά, μιλώντας στο DEBATER για την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση.

Όπως τόνισε, δεν ακολούθησε κάποια ειδική ή στοχευμένη προετοιμασία αποκλειστικά για τον αγιασμό των υδάτων, ωστόσο η καθημερινή του ενασχόληση με τον αθλητισμό και το κολύμπι τον βοηθούν σημαντικά. «Είναι η τέταρτη φορά που βουτάω, δεν είχα κάποια προετοιμασία συγκεκριμένη για τον σταυρό. Κολυμπάω συχνά για να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικό ρόλο στη σωματική του ετοιμότητα παίζει η πυγμαχία, καθώς ο Βαγγέλης Μακριλάκης αγωνίζεται ενεργά στο άθλημα και αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας της Ελλάδας. «Είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, λόγω του ότι αγωνίζομαι στην πυγμαχία και είμαι ενεργό μέλος της εθνικής Ελλάδος», σημείωσε.

Η επιτυχία του στα Χανιά επιβεβαιώνει πως η πίστη, η ψυχική δύναμη και η αθλητική πειθαρχία μπορούν να συνδυαστούν, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή σε μία από τις πιο σημαντικές γιορτές της Ορθοδοξίας.