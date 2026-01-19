Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Εκτεταμένη καθίζηση εδάφους στο χωριό Μικροσπηλιά (Εικόνες)

Μετά τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή

Τζουμέρκα: Εκτεταμένη καθίζηση εδάφους στο χωριό Μικροσπηλιά (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Μετά τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση και κατολίσθηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν. Όπως λένε ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

*Πηγή Φωτογραφιών: ΑΠΕ ΜΠΕ

