Τροχαίο με έναν νεκρό στη Βουλιαγμένης – Οδηγούσε μηχανή χωρίς κράνος
Χτύπησε μετωπικά σε νησίδα
Ένας 30χρονος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (1/8) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στις 02:10 τα ξημερώματα, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και της Πύρρωνος.
Ο οδηγός της μηχανής δεν φορούσε κράνος. Έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, προσέκρουσε σε νησίδα και στη συνέχεια σε δέντρα.
Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Αττικής.
