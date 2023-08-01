Τροχαίο με έναν νεκρό στη Βουλιαγμένης – Οδηγούσε μηχανή χωρίς κράνος

Ένας 30χρονος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (1/8) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στις 02:10 τα ξημερώματα, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και της Πύρρωνος.

Ο οδηγός της μηχανής δεν φορούσε κράνος. Έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, προσέκρουσε σε νησίδα και στη συνέχεια σε δέντρα.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Αττικής.

