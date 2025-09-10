Τροχαίο στον Πειραιά: «Ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός», περιγράφει τραυματίας από τη σύγκρουση τραμ με λεωφορείο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10.09) στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης. Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, έχουν καταγραφεί 30 ελαφρά τραυματίες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, όλοι επιβάτες του λεωφορείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, προληπτικά διακομίσθηκαν 17 ελαφρά τραυματίες τραυματίες στο «Θριάσιο», έξι στο «ΚΑΤ» και 1 ανήλικο παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του δρομολογίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Λίγο πριν τις 21.00 αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά.

«Ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός»

Ένας από τους τραυματίες που επέβαινε στο λεωφορείο μιλώντας στο DEBATER περιγράφει τις στιγμές που βίωσε πριν και μετά τη σύγκρουση.

«Ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και τη στιγμή που σταμάτησε στη στάση σηκώθηκαν κάποιοι για να κατέβουν. Την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός. Εγώ χτύπησα στον απέναντι μου απο το τράνταγμα και έπεσα κάτω. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου είδα κάποιους κάτω και άλλους να πιάνουν τα κεφάλια τους», εξομολογείται.

«Τρόμαξα. Είδα πίσω στο λεωφορείο να έχει κολλήσει το μπροστά του τραμ. Δεν ξέρω καθαρά από τύχη δεν τραυματιστήκαμε πιο σοβαρά. Δεν ξέρω σαν να κόλλησε το τραμ από πίσω μας αφρεναριστο. Είχαν κάποιοι αίματα στα ρούχα τους. Ευτυχώς γλυτωσαμε με λίγες γρατζουνιές», αναφέρει.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

