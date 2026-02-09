Τροχαίο στην Ευρυτανία: Ήταν γυμνός και ακέφαλος ο 59χρονος – Σοκάρουν οι εικόνες του διαλυμένου ΙΧ (βίντεο)

Ερωτήματα έχουν γεννηθεί από την εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου στην Ευρυτανία που έγινε το απόγευμα της Κυριακής (8/2) θέτοντας υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν λίγα μέτρα έξω από το αυτοκίνητο μία σορό ακέφαλη και χωρίς ρούχα. Την ίδια στιγμή το ΙΧ που έπεσε από ύψος 300 μέτρων έγινε μία μάζα από σίδερα.

Το συμβάν έγινε στη στροφή απέναντι σχεδόν από την Ιερά Μονή Προυσού, στο δρόμο προς Τόρνο.

Προσκυνητές φέρεται να είδαν το ασημί όχημα να φεύγει στη χαράδρα και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αμέσως στήθηκε δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της ΟΟΕΔ της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία.

Λίγο μετά τις 20:30, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα το πρωί και με drone και με θερμικές κάμερες για να δουν και το υπόλοιπο σώμα του ανθρώπου και αν υπήρχε κάποιος άλλος μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση της υπηρεσίας τους για την ανάσυρση του οχήματος και της σορού.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήτανε σε ορεινό δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», τόνισε.