Ευρυτανία: Τροχαίο με νεκρό έναν 59χρονο – Το αυτοκίνητο του έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων (βίντεο + εικόνα)

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (8/2), αυτή την φορά στην Ευρυτανία, όταν ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό.

Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες. Από το τραγικό συμβάν έχασε την ζωή του ένας 59χρονος κάτοικος Τόρνου, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας. Ο άτυχος οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Καρπενησίου.