Τροχαίο στη Βουλιαγμένη: Πέθανε η γυναίκα που “καρφώθηκε” τα ξημερώματα με το ΙΧ της σε δέντρο (βίντεο)

Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της

Ντία Μούλου
UPD: 14:22

Μία γυναίκα περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/8 στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 03:30 ένα ΙΧ που κινείτο στο ρεύμα προς Bάρκιζα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε δέντρο.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της την οδηγό, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο όπου κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

