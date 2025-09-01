Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», λέει η οδηγός της Porsche

Η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης την περασμένη Παρασκευή (29.08.2025) εμμένει στους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk (01.09.2025) επεσήμανε ότι το ατύχημα συνέβη όταν «Έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό και έφυγα εκτός δρόμου».

Η ίδια πρόσθεσε πως κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ «έπαθα αμνησία» και τόνισε: «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα, είμαι σοκαρισμένη. Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, όπου δέχτηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη, το είδε και η Εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κλπ. Είμαι πολύ συντριμμένη με αυτό που έγινε».

Σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ επανέλαβε: «Δεν είχα πιει καθόλου. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο». Όσον αφορά τις συνθήκες του τροχαίου, δήλωσε: «Ήταν πρωινές ώρες, έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… έφυγα από την προσοχή του κόσμου και έφυγα εκτός δρόμου. Είμαι σοκαρισμένη, έχω δυο ανήλικα παιδάκια».

Τέλος, για τις πληροφορίες που τη θέλουν να είχε καταναλώσει ηρεμιστικό χάπι, ξεκαθάρισε: «Δεν είχα καταναλώσει ούτε χάπια… Τίποτα».

Η μαρτυρία του Τρύφωνα Σαμαρά για το περιστατικό

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε μια 45χρονη επιχειρηματίας με την Porsche της στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου.

Ο γνωστός κομμωτής, που εκείνο το βράδυ γνώρισε την 45χρονη και διασκέδασε μαζί της, είχε επιβιβαστεί στην Porsche πριν το ατύχημα και βρέθηκε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής Power Talk του ΣΚΑΪ με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανέφερε: «Την γνώρισα εκείνο το βράδυ με την προτροπή ενός φίλου μου, δημοσιογράφου. Ήμασταν μαζί 3-4 ώρες. Όταν είμαι σε έναν χώρο μου μιλάει πολύς κόσμος και δεν βλέπω τι κάνουν οι άλλοι (αν πίνουν ή όχι αλκοόλ). Πήγα για να κάνω δουλειά μαζί της, δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία, μετά τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα, δεν ήταν κολλητή μου. Δεν έδωσα σημασία».

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Δεν έδειχνε μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τις αναρτήσεις μου στα social media. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7 αλλά κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, και το εμβόλισε.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητό τους φέρεται να έκανε σβούρες, να εκσφενδονίστηκε, να έπεσε πάνω σε δέντρα, να παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προτού καταλήξει 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.

