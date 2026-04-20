Τροχαίο στη Λιοσίων: Χαροπαλεύει η 16χρονη Βερόνικα – Στον εισαγγελέα ο 16χρονος με το βαρύ παρελθόν που την παρέσυρε

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η 16χρονη Βερόνικα που παρασύρθηκε το Σάββατο 18/4 από μοτοσικλέτα προσπαθώντας να διασχίσει τη λεωφόρο Λιοσίων, με τις εικόνες από το τροχαίο να παγώνουν το αίμα.

Το πλέον τραγικό είναι πως οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας το κορίτσι αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο, στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής που προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, χθες Κυριακή 19/4 συνελήφθη. Ο λόγος για έναν 16χρονο από το Σουδάν, με πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Όπως προέκυψε, πριν από λίγα χρόνια ο 16χρονος είχε συλληφθεί ως μέλος σπείρας που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε μαθητές, ενώ σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ το 2023 είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή καθώς είχε πάνω του έναν σουγιά. Επίσης, ο ίδιος είχε προσπαθήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.

Σήμερα, γύρω στις 10 το πρωί ο 16χρονος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο 20χρονος που κρατούνται θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο 22χρονος αναβάτης επίσης κρατείται και θα δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος και των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με βαριές κατηγορίες, ενώ όλοι τους προσπάθησαν να καλύψουν τον 16χρονο από το Σουδάν.

Η 20χρονη και ο συνομήλικός της εμφανίστηκαν στο Α.Τ. Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή τους είχε κλαπεί, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχθηκε την παρουσία του στο σημείο της παράσυρσης, υποδεικνύοντας παράλληλα τον 16χρονο ως οδηγό. Έτσι, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην οδό Πατησίων.

Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας

Εν τω μεταξύ, η μητέρα της 16χρονης, μίλησε στο Star και συγκλόνισε, την ώρα που η κόρη της συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…» είπε η μητέρα της 16χρονης και συνέχισε:

«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».

«Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» εξομολογείται η ίδια.