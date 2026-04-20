Ήταν σε κώμα και επανήλθε: “Μετά τη ΜΕΘ μαθαίνεις να περπατάς όπως οι αστροναύτες όταν γυρνάνε στη γη” (βίντεο)

Το βίντεο με ένα μέλος του Artemis II να προσπαθεί να περπατήσει ξανά μετά από διαστημική αποστολή στάθηκε αφορμή για έναν συμπολίτη μας, που ήταν σε κώμα, να θυμηθεί τη δική του δύσκολη εμπειρία.

Όπως αναφέρει, τα λόγια που του έλεγαν όταν βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ήταν χαρακτηριστικά: «Σαν τους αστροναύτες θα είσαι, που θα προσπαθούν ξανά να μάθουν να περπατάνε».

Μιλώντας στο DEBATER, ο Πέτρος περιγράφει με ειλικρίνεια την προσωπική του δοκιμασία:

«Πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση λόγω νοσηλείας στη ΜΕΘ. Καμία σχέση όμως με αυτό που βλέπω στο βίντεο. Θυμάμαι να μου λένε πως αυτό που έχω το παθαίνουν οι αστροναύτες. Λέγεται μυοπάθεια. Σε εμένα συνέβη λόγω ακινησίας, σήψης και κώματος. Στους αστροναύτες συμβαίνει λόγω της έλλειψης βαρύτητας – είναι σαν να βρίσκεσαι σε πλήρη αδράνεια».

♬ original sound – GMA News @gmanews SORRY, OFFICER, SHE JUST GOT BACK FROM THE MOON 😅 Artemis II crew and the first woman to orbit around the Moon, Christina Koch, shared a video of trying to do a tandem walk, a week after splashdown from their 10-day lunar flyby. "When people live in microgravity, the systems in our body that have evolved to tell our brains how we’re moving, the vestibular organs, don’t work correctly," Christina shared. "Our brains learn to ignore those signals and so when we first get back to gravity, we are heavily reliant on our eyes to orient ourselves visually. A tandem walk with eyes closed can be quite the challenge!" added Christina. Courtesy: Christina Hammock Koch/Instagram #GMANews

Στη συνέχεια, περιγράφει τι σημαίνει πραγματικά η επιστροφή μετά από κώμα:

«Η εμπειρία μου δεν ήταν απλώς μια περίοδος ανάρρωσης· ήταν ένας καθημερινός αγώνας για να ξανασταθώ στα πόδια μου.

Μετά από δύο μήνες σε κώμα, βρέθηκα αντιμέτωπος με τη μυοπάθεια της ΜΕΘ. Το σώμα μου δεν ανταποκρινόταν όπως πριν. Απλές κινήσεις, που κάποτε θεωρούσα αυτονόητες, έγιναν δύσκολες έως και αδύνατες. Η αδυναμία ήταν έντονη και η εξάρτηση από άλλους ανθρώπους για τα βασικά ήταν μια σκληρή πραγματικότητα.

Η αποκατάσταση ξεκίνησε σε εξειδικευμένο κέντρο, με εντατική φυσιοθεραπεία. Κάθε μικρό βήμα απαιτούσε τεράστια προσπάθεια. Από το να καθίσω μόνος μου, μέχρι να σταθώ όρθιος, τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Χρειάστηκαν επιμονή, υπομονή και καθημερινή μάχη με τα όριά μου.

Στη συνέχεια, η προσπάθεια συνεχίστηκε στο σπίτι. Η φυσιοθεραπεία έγινε μέρος της καθημερινότητάς μου. Δεν υπήρχαν διαλείμματα από τον αγώνα. Κάθε μέρα απαιτούσε πειθαρχία και δύναμη – όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχική. Υπήρχαν στιγμές απογοήτευσης, όμως δεν σταμάτησα.

Επέστρεψα ξανά σε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ήξερα ότι μόνο μέσα από τη συνεχή προσπάθεια θα μπορούσα να βελτιωθώ. Και πράγματι, βήμα-βήμα, άρχισα να βλέπω πρόοδο.

Ο δρόμος της αποκατάστασης δεν είναι εύκολος. Απαιτεί χρόνο, κόπο και πίστη. Είναι όμως ένας δρόμος που αξίζει να τον διανύσει κανείς. Σήμερα μπορώ να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια με έκανε πιο δυνατό — όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι μόνο σωματική. Είναι και ψυχική δοκιμασία. Χρειάζεται δύναμη για να συνεχίσεις όταν το σώμα δεν υπακούει και η απογοήτευση σε κυριεύει. Μέσα από αυτή την καθημερινή μάχη, μαθαίνεις ξανά τον εαυτό σου. Μαθαίνεις να εκτιμάς τα μικρά και να παλεύεις για τα αυτονόητα.

Είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά είναι και ένας δρόμος επιστροφής στη ζωή.

Η αποκατάσταση μετά από μια τόσο βαριά κατάσταση είναι αργή και απαιτητική. Στην αρχή, το μόνο που καταφέρνεις είναι να σταθείς όρθιος — και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη νίκη.

Στη συνέχεια έρχεται το επόμενο στάδιο: να περπατήσεις με βοήθεια, με “πι” ή με υποστήριξη από θεραπευτές. Τα βήματα είναι μικρά, διστακτικά, αλλά γεμάτα προσπάθεια. Κάθε μέρα είναι μια δοκιμασία.

Σιγά σιγά, αρχίζεις να επανέρχεσαι. Η πρόοδος έρχεται μέσα από συνεχή προσπάθεια, πτώσεις και ξανασηκώματα.

Στη δική μου περίπτωση, όλα ξεκίνησαν μετά από σοβαρή επιπλοκή χειρουργείου για τη νόσο Crohn. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκα σε σηπτική καταπληξία, μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που απείλησε άμεσα τη ζωή μου. Ακολούθησε μακρά νοσηλεία και περίοδος κώματος.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε μια συνεχή μάχη των γιατρών να κρατήσουν τον οργανισμό μου στη ζωή.

Όταν τελικά ξύπνησα, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Το σώμα μου ήταν εξαντλημένο και έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν. Η αποκατάσταση δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν ο μόνος δρόμος για να ξανακερδίσω τη ζωή μου.

Η εμπειρία αυτή ανέδειξε τη δύναμη της ιατρικής παρέμβασης, της αποκατάστασης και της ανθρώπινης αντοχής. Είναι μια ιστορία που δείχνει πόσο λεπτή μπορεί να είναι η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον αγώνα για επιστροφή σε αυτήν».